Putignano: al via la seconda edizione del Festival della Felicità (&) dell’Infanzia

PUTIGNANO – Oltre 30 eventi gratuiti dal 1° ottobre al 30 novembre per riflettere su un tema fondamentale: “Crescere felici oggi”. Parte oggi a Putignano la seconda edizione del, un’iniziativa che coinvolge famiglie, scuole, enti pubblici e privati, associazioni culturali e operatori sociali.

Tra gli ospiti attesi figurano Oreste Castagna di Rai Yo-Yo, Gek Tessaro e Nicoletta Costa. L’evento vede anche importanti collaborazioni con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e numerosi partner educativi e sociali della città.

L’obiettivo del Festival è costruire una rete educativa integrata, capace di accompagnare i più piccoli nel loro percorso di crescita, offrendo opportunità formative, culturali e sociali. Sono coinvolti 27 soggetti tra scuole, servizi educativi, centri socio-educativi, cooperative e associazioni, con l’intento di superare la logica dell’intervento frammentato e alimentare una vera comunità educante.

All’interno del festival sarà anche sottoscritto un Nuovo Patto per l’Infanzia, che vedrà istituzioni, scuole, famiglie e associazioni impegnate in un progetto stabile e multilivello per il benessere dei più piccoli. Una cabina di regia permanente garantirà il monitoraggio, l’aggiornamento e la co-progettazione delle attività.

“Con il Festival vogliamo creare occasioni di incontro e confronto per adulti e bambini, coinvolgendo operatori sociali, educativi e culturali, per far crescere felici i cittadini più giovani”, dichiara l’Assessore al Welfare Gianluca Miano.

“Sono convinto che il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori del territorio siano la vera ricetta per assicurare ai bambini un presente e un futuro migliore”, aggiunge il Sindaco di Putignano Michele Vinella.

Il Festival della Felicità (&) dell’Infanzia si conferma così un appuntamento unico per la città, dedicato alla promozione del benessere e alla costruzione di una comunità educativa solida e condivisa.