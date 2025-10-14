Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele 3-0: Retegui e Mancini stendono gli israeliani

UDINE – L’Italia supera 3-0 Israele nell’ultimo match delle qualificazioni ai Mondiali 2026, blindando il secondo posto nel girone e l’accesso ai playoff. Gattuso cambia modulo rispetto alla trasferta di Tallinn, passando dal 4-2-4 al 3-5-2, e tre uomini: dentro Mancini, Locatelli e Cambiaso al posto dello squalificato Bastoni, dell’infortunato Kean e di Orsolini. In avanti, accanto a Retegui, spazio inizialmente per Raspadori.

La Nazionale fatica nel primo tempo contro un Israele ben organizzato: Ben Shimon schiera un 4-3-1-2 con Gloukh libero di muoversi, mentre Solomon e Baribo pungono in contropiede. Le occasioni più pericolose sono degli ospiti, con Donnarumma protagonista su Solomon. L’Italia trova il vantaggio poco prima dell’intervallo: fallo in area di Baltaxa su Retegui e rigore trasformato da Mateo, che si riscatta dopo l’errore di Tallinn, portando gli azzurri sull’1-0 all’intervallo.

Nella ripresa Gattuso richiama Pio Esposito per Raspadori, ma l’italo-argentino fatica a incidere. La squadra ritrova equilibrio e trova il raddoppio con Retegui, che ruba palla a Toriel e firma un gol a giro dall’interno dell’area. Il tris arriva con Mancini, di testa su cross di Dimarco. Debuttano in azzurro anche Cambiaghi e Piccoli.

Con la vittoria, l’Italia consolida il secondo posto e si prepara ora ai playoff per il Mondiale 2026.