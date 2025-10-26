Ragazzo picchiato a Foggia: nuovo episodio di violenza in centro città

FOGGIA – Un ragazzo è stato spinto a terra e picchiato con calci, pugni e bastonate da un gruppo di minorenni sabato notte in via Le Maestre, nei pressi del Municipio. Secondo i testimoni, la vittima ripeteva: “Non ho fatto niente”. L’aggressione è stata interrotta grazie all’intervento di alcune ragazze che hanno allontanato il branco.

Il fatto avviene a poche settimane dall’aggressione subita dal giovane calciatore Andrea Tigre, anch’egli picchiato in centro a Foggia, per la quale la città aveva organizzato una fiaccolata contro la violenza. Nonostante l’appello della comunità, la violenza torna a colpire.