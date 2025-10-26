Sinner trionfa in Austria: battuto Zverev in una finale da brividi

VIENNA - Jannik Sinner scrive un’altra pagina memorabile della sua carriera vincendo il torneo di Vienna due anni dopo il suo ultimo successo in Austria. In una finale intensa e spettacolare, l’azzurro ha superato Alexander Zverev con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5, ribaltando una partita iniziata in salita.Il match ha avuto momenti di grande tensione: Zverev si è portato subito avanti nel primo set, sfruttando le occasioni in risposta, ma Sinner ha dimostrato una lucidità mentale da veterano. Nel secondo set, l’italiano ha alzato il livello del suo tennis, trovando soluzioni vincenti e imponendo il suo ritmo. L’ultimo game, culminato in una volée spettacolare di Sinner, ha chiuso la contesa, suggellando la vittoria con classe e determinazione.“Inizio difficile per me in questa finale, avevo palle break ma sono partito indietro. Ho provato però di rimanere lì mentalmente, giocando quando contava il mio miglior tennis. Ho cercato di spingere, e sono contento di aver vinto un altro titolo. La cosa più importante è cercare di non mollare, rimanere lì. La chiave è stata servire bene, risparmiare energie in battuta. Una grande performance di tutti e due”, ha commentato Sinner nel post-match.Con questa vittoria, Sinner conferma di essere uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale, capace di gestire la pressione e superare grandi avversari. Vienna si tinge ancora una volta di azzurro, grazie a un talento giovane che continua a crescere e stupire.