Rapina in casa a Ruffano, anziani minacciati dai banditi

RUFFANO – Momenti di terrore per una coppia di anziani, 78 e 79 anni, sorpresi nel sonno danella loro abitazione di campagna alla periferia di Ruffano.

I banditi hanno infranto una finestra e, sotto la minaccia di una pistola, hanno costretto gli anziani a consegnare soldi, orologi e monili in oro e argento, oltre ai cellulari, per impedire di dare l’allarme.

I rapinatori sono poi fuggiti. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.