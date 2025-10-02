Omicidio di Franco Dogna, al via il processo ad Antonio Rizzi

BARI– Il 4 novembre prenderà il via il processo a carico di, operaio 42enne accusato di aver ucciso, 63 anni, trovato senza vita nella sua abitazione a Santo Spirito il 7 gennaio scorso.

Rizzi è imputato per omicidio volontario aggravato, con contestazione dell’aggravante della crudeltà. Secondo le indagini, Dogna fu ferito con 85 colpi, sferrati con un coltello o un forchettone da cucina. L’aggressore fu fermato dai Carabinieri pochi giorni dopo il delitto, mentre progettava di fuggire all’estero, e confessò l’omicidio.

Il fratello e la sorella della vittima si sono costituiti parte civile. La tragedia è scaturita da una lite in casa di Dogna, durante la quale l’imputato avrebbe aggredito la vittima.

L’autopsia ha confermato che Dogna non aveva assunto droghe, contrariamente a quanto sostenuto da Rizzi. La vittima stava cercando di aiutare il suo aggressore a uscire dalla tossicodipendenza.