Regionali, Bellomo (FI): “Lobuono è l’unica novità. Decaro rappresenta l’archeologia politica. Sanità pugliese allo sfascio dopo vent’anni di sprechi della sinistra”

BARI - “Decaro frequenta assiduamente la politica pugliese da vent’anni, mentreè un imprenditore che generosamente scende in campo per mettere le sue straordinarie competenze al servizio del territorio. Decaro è dunque un vecchio mestierante della politica, Lobuono un uomo della società civile:di una partita ancora tutta da giocare tra lo sfacelo amministrativo della sinistra e una visione strategica sul futuro della Puglia.”

Lo dichiara il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera.

“Facile capire – prosegue Bellomo – dove sia il pezzo d’antiquariato e dove l’elemento di modernità. Inutile che il collega Lacarra, che evidentemente comincia a temere il meglio per la nostra regione, provi a mescolare le carte in tavola.

Quanto poi al tema della sanità, al deputato Lacarra come al senatore Losacco, consiglio di ascoltare le parole pronunciate recentemente da un medico come Felice Spaccavento, candidato con Decaro alle prossime elezioni. Se è vero, come è vero, che la sanità pugliese è allo sfascio, l’elenco delle criticità evidenziate da un operatore del settore come Spaccavento rappresenta la testimonianza diretta di quante e quali siano le gravi inadempienze della sinistra in una materia di esclusiva competenza regionale.”

Bellomo conclude: “Provare a scaricare le responsabilità è un vecchio e sterile esercizio di propaganda politica. Ma gli sprechi dei compagni che hanno amministrato male per vent’anni sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano una colpa gravissima. Una colpa che non si sana certo tentando di confondere il nuovo con il vecchio, il futuro rappresentato da Lobuono con l’archeologia politica di Decaro.”