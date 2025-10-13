Taranto, un nuovo laboratorio Arpa per il monitoraggio ambientale e il futuro Centro Unico Bonifiche
TARANTO - Martedì 14 ottobre alle 10.00, nella Prefettura di Taranto, sarà inaugurato il nuovo laboratorio Arpa Puglia dedicato alla sperimentazione e verifica dei sensori ambientali di nuova generazione, nell’ambito dei progetti della CTE Calliope.
Il laboratorio testerà smart sensors innovativi, a basso costo e a basso consumo energetico, capaci di monitorare in tempo reale la qualità dell’aria, anche indoor, rilevando parametri come radon, polveri sottili e anidride carbonica.
L’iniziativa rafforza la collaborazione tra Arpa Puglia, Commissario straordinario per le bonifiche, ASL Taranto e istituzioni scientifiche locali, creando un sistema avanzato e condiviso di controllo ambientale e sanità pubblica.
Alla presentazione interverranno:
-
Piero Bitetti, Sindaco di Taranto
-
Vito Bruno, Direttore generale Arpa Puglia
-
Vito Felice Uricchio, Commissario straordinario per le bonifiche
-
Vito Gregorio Colacicco, Commissario straordinario ASL
-
Rodolfo Sardone, Direttore scientifico Calliope
Seguirà il taglio del nastro del laboratorio al secondo piano di Palazzo del Governo.