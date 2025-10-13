Taranto, un nuovo laboratorio Arpa per il monitoraggio ambientale e il futuro Centro Unico Bonifiche

Pubblicato:


TARANTO - Martedì 14 ottobre alle 10.00, nella Prefettura di Taranto, sarà inaugurato il nuovo laboratorio Arpa Puglia dedicato alla sperimentazione e verifica dei sensori ambientali di nuova generazione, nell’ambito dei progetti della CTE Calliope.

Il laboratorio testerà smart sensors innovativi, a basso costo e a basso consumo energetico, capaci di monitorare in tempo reale la qualità dell’aria, anche indoor, rilevando parametri come radon, polveri sottili e anidride carbonica.

L’iniziativa rafforza la collaborazione tra Arpa Puglia, Commissario straordinario per le bonifiche, ASL Taranto e istituzioni scientifiche locali, creando un sistema avanzato e condiviso di controllo ambientale e sanità pubblica.

Alla presentazione interverranno:

  • Piero Bitetti, Sindaco di Taranto

  • Vito Bruno, Direttore generale Arpa Puglia

  • Vito Felice Uricchio, Commissario straordinario per le bonifiche

  • Vito Gregorio Colacicco, Commissario straordinario ASL

  • Rodolfo Sardone, Direttore scientifico Calliope

Seguirà il taglio del nastro del laboratorio al secondo piano di Palazzo del Governo.

