🔴 Castel D’Azzano, due carabinieri pugliesi feriti nell’esplosione: lutto nazionale per i colleghi morti

CASTEL D'AZZANOCi sono anche due carabinieri pugliesi tra i feriti nell’esplosione avvenuta la scorsa notte in un casolare di, in provincia di Verona. Si tratta di, 37 anni, di Nardò, e, 45 anni, di Bisceglie. Entrambi non sono in pericolo di vita.

Il 37enne salentino, figlio di un ex dipendente comunale, è ricoverato a Verona a seguito delle gravi ustioni riportate ed è attualmente in coma farmacologico. Era tra i militari entrati nel casolare poco prima dell’esplosione e si trovava vicino a uno dei tre carabinieri deceduti. I genitori si sono subito recati a Verona per stare accanto al figlio.

Sta meglio, invece, Giuseppe Benso, ricoverato all’ospedale di Mestre: ha riportato ustioni a viso e mani ed è profondamente scosso per quanto accaduto.

Tra le tre vittime dell’esplosione c’è anche un carabiniere pugliese: il luogotenente Marco Piffari, nato a Taranto. In seguito alla tragedia, il Governo ha proclamato il lutto nazionale nel giorno dei funerali di Stato.