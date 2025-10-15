🔴 Castel D’Azzano, due carabinieri pugliesi feriti nell’esplosione: lutto nazionale per i colleghi morti
CASTEL D'AZZANO – Ci sono anche due carabinieri pugliesi tra i feriti nell’esplosione avvenuta la scorsa notte in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Si tratta di Alberto Mangia, 37 anni, di Nardò, e Giuseppe Benso, 45 anni, di Bisceglie. Entrambi non sono in pericolo di vita.
Il 37enne salentino, figlio di un ex dipendente comunale, è ricoverato a Verona a seguito delle gravi ustioni riportate ed è attualmente in coma farmacologico. Era tra i militari entrati nel casolare poco prima dell’esplosione e si trovava vicino a uno dei tre carabinieri deceduti. I genitori si sono subito recati a Verona per stare accanto al figlio.
Sta meglio, invece, Giuseppe Benso, ricoverato all’ospedale di Mestre: ha riportato ustioni a viso e mani ed è profondamente scosso per quanto accaduto.
Tra le tre vittime dell’esplosione c’è anche un carabiniere pugliese: il luogotenente Marco Piffari, nato a Taranto. In seguito alla tragedia, il Governo ha proclamato il lutto nazionale nel giorno dei funerali di Stato.