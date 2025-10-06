Regionali Puglia: il M5S lancia la campagna “Chi lotta vota, vota chi lotta”

BARI - Il Movimento 5 Stelle presenta la propria campagna elettorale per le elezioni regionali pugliesi con lo slogan “Chi lotta vota, vota chi lotta”. Il coordinatore regionale Leonardo Donno e il senatore Mario Turco sottolineano l’impegno a rappresentare cittadini, lavoratori, giovani, anziani e famiglie che quotidianamente affrontano difficoltà sociali ed economiche.

Il M5S sostiene il candidato presidente Antonio Decaro e invita gli elettori a scegliere persone impegnate nella tutela dei diritti, nella sanità, nel lavoro, nell’ambiente e nella legalità. La campagna punta a dare voce a chi si sente dimenticato o sfiduciato, promuovendo trasparenza, meritocrazia e partecipazione attiva.

Le elezioni si terranno il 23 e 24 novembre 2025.