Monopoli, “La Musica negli occhi”: il Conservatorio Nino Rota celebra il legame tra cinema e colonne sonore

MONOPOLI - Martedì 14 ottobre, alle ore 19.00, ilospiterà l’evento “La Musica negli occhi”, promosso dal, con il patrocinio del Comune e dell’Assessorato alla Cultura. L’iniziativa è un omaggio alle coppie leggendarie di registi e compositori, e intende mostrare come la musica cinematografica nasca dall’osservazione del set, dalla sceneggiatura e dall’emozione del regista.

Il cuore della serata sarà il docufilm “La Musica negli occhi”, scritto e diretto da Giovanna Ventura per Rai Cultura, che raccoglie testimonianze di Sergio Castellitto, Silvia Scola, Mariapaola Trovajoli, Franco Piersanti, Stefano Bollani e del professor Emilio Sala. Il film esplora il processo creativo che trasforma la musica in un vero e proprio linguaggio narrativo al servizio del cinema.

A seguire, il giornalista Livio Costarella modererà un talk con Ventura, Mariapaola Trovajoli e Marco Testoni, autore di “Come si ascolta un film - Guida all’ascolto per inconsapevoli spettatori di colonne sonore” (Edizioni Efesto, 2024), per approfondire il rapporto tra immagini e musica e il ruolo emotivo delle colonne sonore.

La serata si concluderà con un concerto a cura del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio. L’Orchestra ritmico-sinfonica, diretta da Paolo Vivaldi, eseguirà brani iconici di Nino Rota e Armando Trovajoli, con le voci di Beppe Delre e Raffaella Misiti e la partecipazione degli studenti dei corsi pop-rock. Tra i brani in programma: Gelsomina, La dolce vita, 8 e 1/2, Il Padrino – Parte II, C’eravamo tanto amati e Nun je da’ retta Roma.

«Il nostro conservatorio – sottolinea il direttore M° Gianpaolo Schiavo – continua la tradizione di Nino Rota, fondatore della sezione staccata a Monopoli e ispiratore delle nuove generazioni di musicisti. Questo evento celebra il dialogo tra musica e immagine, un percorso formativo che arricchisce gli studenti e la comunità».

L’evento, con ingresso libero, è pensato come lezione viva e tributo alle grandi colonne sonore del cinema italiano, invitando il pubblico a “guardare il cinema con le orecchie e ascoltare la musica con gli occhi”.

Programma della serata:

Saluto del direttore M° Gianpaolo Schiavo

Presentazione della regista Giovanna Ventura a cura di Livio Costarella

Proiezione del docufilm La Musica negli occhi

Talk con Giovanna Ventura, Marco Testoni e Mariapaola Trovajoli

Concerto “Musiche di Nino Rota e Armando Trovajoli”, arrangiamenti Paolo Vivaldi e Alessandro Sartini, voci Raffaella Misiti e Beppe Delre, con Orchestra ritmico-sinfonica del Conservatorio

Concerto – brani in programma:

Armando Trovajoli: Nun je da’ retta Roma, Prima o poi, La famiglia, C’eravamo tanto amati

Nino Rota: Gelsomina, La dolce vita, 8 e 1/2, Il Padrino – Parte II

Luogo: Teatro Radar, via Magenta 71/73, Monopoli (BA). Ingresso libero.



