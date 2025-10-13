Regionali Puglia, Lobuono: “La sanità è il primo vero dramma della regione”

BARI – “Il primo punto del programma è la sanità, senza ombra di dubbio. Tutti concordano che è il vero dramma della Puglia”. Lo ha dichiarato Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra alle regionali, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle priorità del suo programma.

Lobuono ha spiegato che il lavoro sulle liste è in corso e che si sta valutando anche l’ipotesi di una lista civica: “Il centrodestra non è un taxi – ha precisato – ma se ci saranno scelte politiche serie e concrete, verranno valutate insieme ai partiti”.

Sull’eventuale candidatura dell’europarlamentare Roberto Vannacci nelle liste della Lega, Lobuono ha commentato: “Mi farebbe piacere, perché no?”.