Neurologia del San Paolo, gli specialisti si spostano sul territorio: l’ospedale arriva a casa dei pazienti fragili



BARI - Il team di medici, infermieri e tecnici della Unità operativa di Neurologia dell’Ospedale San Paolo – con il coordinamento del Dipartimento assistenza territoriale della ASL – ha avviato un progetto pilota che cambia il modo di curare i pazienti con malattia di Parkinson e disturbi del movimento: sono gli specialisti a raggiungere i pazienti nelle loro abitazioni, portando le competenze e le tecnologie dell’ospedale direttamente a casa.



Vengono effettuate in questa prima fase visite specialistiche domiciliari programmate, in collaborazione con fisiatri, geriatri e cardiologi: successivamente è previsto il tele monitoraggio per il controllo a distanza dei parametri clinici.



Il dottor Salvatore Misceo, responsabile della Neurologia del San Paolo, coordina l’attività clinica e scientifica del progetto.



“Negli anni abbiamo costruito una collaborazione solida con i distretti socio sanitari e le unità di riabilitazione – spiega Misceo - questa sinergia ha già permesso di portare l’ospedale a casa dei pazienti, grazie a interventi tempestivi e mirati. Con il nuovo progetto di assistenza integrata – aggiunge - vogliamo rafforzare questa rete, garantendo continuità clinica, tempestività di risposta e qualità di vita a chi convive con gravi patologie neurologiche. È un modello che mette la persona al centro, unendo le competenze dell’ospedale alla prossimità del territorio.”



Il progetto nasce dall’esperienza maturata nel 2022, quando l’équipe del San Paolo – composta da neurologi, tecnici di neurofisiopatologia e infermieri – ha effettuato prestazioni domiciliari di elettroencefalografia per pazienti affetti da epilessia e gravi esiti neurologici, grazie alla collaborazione tra il Dipartimento Neurosensoriale e i distretti socio sanitari dell’ASL Bari. L’iniziativa ha mostrato come la presa in carico a domicilio migliori la qualità dell’assistenza e riduca gli accessi impropri in ospedale, specialmente per persone non più in grado di spostarsi.