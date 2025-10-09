Spinazzola, 80enne arrestato per spaccio di stupefacenti, scoperto anche allaccio abusivo alla rete elettrica

SPINAZZOLA – I Carabinieri della Stazione di, in collaborazione con il personale della, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di, residente nella zona, con l’accusa di

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, è scattata al termine di un’attività investigativa condotta nei pressi di un’abitazione alla periferia del paese. L’uomo è stato sorpreso mentre cede una dose di cocaina a un acquirente. Entrambi sono stati immediatamente bloccati dai militari e, durante la perquisizione, è stato recuperato un involucro contenente circa 0,65 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 32 dosi della stessa sostanza, già confezionate in “cipolline”, materiale per il confezionamento e 1.370 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani come assuntore di sostanze stupefacenti.

Nei giorni precedenti all’arresto, durante un controllo effettuato con personale specializzato, i Carabinieri avevano inoltre accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, motivo per cui l’anziano è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.

Su richiesta della Procura, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si precisa che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in via definitiva, valendo fino a quel momento il principio di presunzione di innocenza.