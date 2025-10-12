Rissa alla stazione di Barletta, De Santis (Pd): “Urgente potenziare il Posto di Polizia Ferroviaria”

BARI - Una rissa scoppiata sabato sera intorno alle 19 nella stazione ferroviaria di Barletta ha destato preoccupazione per la sicurezza dei viaggiatori. L’episodio, avvenuto nella parte centrale della stazione affollata, è stato sedato grazie all’intervento congiunto di carabinieri e polizia, con un carabiniere rimasto leggermente ferito.

La situazione di degrado della stazione è nota da tempo: circa un mese fa il sindacato di polizia aveva segnalato la carenza di organico, con soli sette agenti. L’aggiunta di qualche unità non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza, considerando turni, ferie e malattie.

Il deputato del PD, De Santis, ha chiesto un intervento urgente per potenziare il presidio di polizia ferroviaria e garantire tempi certi di rafforzamento dell’organico. Oltre all’incremento di personale, De Santis sollecita anche strumenti di pronto intervento sociale per prevenire episodi di violenza e tutelare la pubblica incolumità.