Bari, nuova indagine sulle occupazioni abusive di case popolari

BARI - La Procura di Bari ha avviato un’inchiesta sulle occupazioni abusive di case popolari da parte di pregiudicati e soggetti legati alla criminalità organizzata. L’apertura del fascicolo segue alcune segnalazioni ricevute nei mesi scorsi; al momento non risultano indagati.

L’attenzione degli inquirenti si concentra su 26 casi, di cui almeno 5 considerati particolarmente sospetti. Si tratta, secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, di situazioni in cui pregiudicati avrebbero preso possesso di abitazioni popolari nel quartiere Japigia, assegnate originariamente a familiari o conoscenti.

I Carabinieri, su delega della Procura, hanno richiesto dati e informazioni all’Arca per ricostruire l’elenco dei legittimi assegnatari e risalire ai soggetti coinvolti. Le indagini dovranno anche verificare eventuali omissioni riguardo al mancato avvio di azioni legali o amministrative negli ultimi dieci anni, compresa l’identificazione dei responsabili dei procedimenti.