Roma-Inter 0-1: Chivu festeggia la quarta vittoria di fila in campionato
ROMA – L’Inter di Chivu continua a volare: quarta vittoria consecutiva in campionato e aggancio in vetta alla classifica con Roma e Napoli, dopo il successo dei nerazzurri nello scontro diretto all’Olimpico.
La partita si sblocca presto: al primo tempo Bonny, su assist di Barella, firma l’1-0 che risulterà decisivo. La Roma prova a rendersi pericolosa con Cristante e Ndicka, entrambi vicini al gol di testa, ma la difesa nerazzurra regge.
Nella ripresa la squadra di Chivu prova a chiudere il match con iniziative di Dumfries e Dybala, mentre Dovbyk spreca una ghiotta occasione da pochi passi. Nel finale Mkhitaryan colpisce un palo, ma non basta a cambiare il risultato.
L’Inter porta a casa tre punti preziosi, consolidando il momento positivo e rimanendo saldamente in corsa per la vetta della Serie A.