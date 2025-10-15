Barletta, sequestro da oltre 1,3 milioni a due imprenditori per bancarotta fraudolenta

BARLETTA – Sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 1.350.000 euro nei confronti di due imprenditori di Barletta. Il provvedimento è stato eseguito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine sulla gestione di una società calzaturiera.

Secondo quanto emerso, nonostante ingenti debiti verso fornitori e enti pubblici, il rappresentante legale e l’amministratore di fatto avrebbero venduto l’intero complesso industriale, sottraendo risorse dal patrimonio aziendale e impedendo così ai creditori di recuperare quanto dovuto.

Le ipotesi di reato contestate sono bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nell’ambito del sequestro sono stati confiscati depositi bancari, autovetture, partecipazioni societarie, beni immobili e mobili, denaro, orologi di lusso e altri beni di valore.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio tutte le operazioni della società e valutare eventuali responsabilità ulteriori.