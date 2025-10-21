Mesagne, indagini per presunta violenza sessuale su una 13enne: al vaglio due minorenni
MESAGNE – Sono in corso indagini a Mesagne per una presunta violenza sessuale consumata ai danni di una ragazza di 13 anni. La Procura per i minorenni di Lecce sta valutando la posizione di due ragazzi, rispettivamente di 12 e 15 anni, coinvolti nel caso.
La vicenda ha suscitato notevole discussione in città. Domenica scorsa, il più giovane dei due, il 12enne, sarebbe stato aggredito nella villa comunale da un gruppo di ragazzi, subendo schiaffi e pugni in volto. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un gesto volto a “punire” il ragazzo in attesa degli sviluppi dell’inchiesta.
