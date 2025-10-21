SAIE Bari 2025: 101 aziende pugliesi protagoniste della Fiera delle Costruzioni

BARI – Dalallatorna, appuntamento di riferimento per la filiera dell’edilizia, progettazione e impianti. Quest’anno sarannopresenti tra espositori, con una rappresentanza capillare nelle diverse province: 68 a Bari, 9 a Lecce, 7 a Brindisi, 6 a Taranto, 6 a Barletta-Andria-Trani e 5 a Foggia.

L’evento ospiterà oltre 500 aziende espositrici, 80 associazioni partner e un programma di 147 tra convegni e workshop, con focus su temi attuali come innovazione, efficienza energetica, sostenibilità, trasformazione digitale e sicurezza.

“Siamo pronti a dare il via a un’edizione speciale di SAIE – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale della Fiera – Dopo il successo di Bari 2023, torniamo con più spazi, più espositori e più contenuti, consolidando il ruolo di SAIE come luogo privilegiato per aggiornarsi e creare nuove opportunità di business. L’obiettivo è accompagnare l’intera filiera nella transizione energetica e digitale, promuovendo la cultura dell’innovazione in uno dei settori più strategici per l’economia italiana”.

La quarta edizione di SAIE Bari vedrà la manifestazione articolata in quattro padiglioni tematici – Progettazione, Edilizia, Impianti, Servizi e Media – con percorsi speciali: SAIE Sostenibilità, SAIE Infrastrutture, SAIE Persone al Centro e SAIE Innovazione. I visitatori potranno partecipare a convegni, momenti formativi, contest, dimostrazioni dal vivo e spazi di networking, esplorando prodotti e soluzioni direttamente applicate.

Il biglietto omaggio per i professionisti e il catalogo espositori sono disponibili sul sito ufficiale: www.saiebari.it.