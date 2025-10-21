🔵 Maltempo in Puglia: scatta l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali
BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la Puglia, valida dalle ore 13:00 di oggi, martedì 21 ottobre 2025, e per le successive 11 ore.
Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da raffiche di vento e attività elettrica.
La Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione in particolare nelle aree più esposte a rischio allagamenti, smottamenti o caduta di rami, e a evitare di sostare nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi e zone depresse.
L’evoluzione della situazione meteorologica sarà monitorata nelle prossime ore.