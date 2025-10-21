Salento, Congedo (FdI): 'Operazione contro il crimine organizzato dimostra che lo Stato c’è'

"Voglio congratularmi con il Comandante provinciale dei Carabinieri di Lecce, colonnello Andrea Siazzu e con i militari dell'Arma per la maxi operazione contro un sodalizio criminale che ha interessato diversi comuni della provincia di Lecce. Grazie all’impiego di 120 militari sono state arrestate 19 persone, altre 51 risultano indagate, per reati come associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell'aspetto con l'aggravante del metodo mafioso. L’operazione rappresenta un’ulteriore dimostrazione della presenza dello Stato: grazie al lavoro di Magistratura e Forze di Polizia nel Salento il contrasto alla criminalità organizzata, all'illegalità, al malaffare è costante ed efficace".