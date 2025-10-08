Salatto (Confindustria Puglia): “Il tempo è cruciale per la ripresa dei voli da Foggia”

BARI - «Il tempo gioca un fattore determinante per la ripresa dei voli dall’Aeroporto Gino Lisa. Più ne passa, maggiore sarà il divario tra i collegamenti di linea ripresi con capacità di programmazione il 30 settembre 2022 e il vuoto che c’è davanti», ha dichiarato, presidente di Confindustria Puglia e di Foggia.

Salatto sottolinea l’importanza di una soluzione tempestiva ed efficace: «Lo scalo foggiano deve costituire un elemento essenziale nella geografia aeroportuale pugliese, come dimostrano i circa 80mila passeggeri registrati nell’ultimo anno dalla compagnia Lumiwings».

L’appello di Confindustria riguarda la convocazione di un tavolo istituzionale: «Regione, Aeroporti di Puglia, Provincia di Foggia, Comuni e associazioni del territorio devono definire una programmazione certa e duratura per il futuro del “prossimo” Gino Lisa».

Salatto evidenzia la necessità di una partecipazione condivisa per le soluzioni in discussione: «Guardiamo con favore a nuove operazioni di rilancio dello scalo foggiano, con la regia di Aeroporti di Puglia, che in questi anni ha garantito l’evoluzione del trasporto aereo pugliese».

Il presidente conclude ricordando l’urgenza dell’attenzione supplementare: «Lo dobbiamo alle centinaia di passeggeri rimasti a terra e all’impegno degli imprenditori del territorio, che grazie ai collegamenti con Milano Linate, Torino e Bergamo Orio al Serio hanno risvegliato contatti e interessi d’impresa».