San Giorgio Jonico: trattore rubato con targa contraffatta, denunciato 56enne

SAN GIORGIO JONICO - Durante un controllo stradale a, la Polizia Stradale di Manduria ha fermato un trattore agricolo con targa irregolare. Il conducente, un, risultava privo di patente (sospesa a tempo indeterminato) e il veicolo non era assicurato né munito di documenti di circolazione.

Accertamenti approfonditi hanno rivelato che la targa era contraffatta e il mezzo era riconducibile a un trattore rubato nel 2016 a un’azienda agricola di Maruggio. L’uomo è stato denunciato per riciclaggio e contestate numerose violazioni del Codice della Strada.

Il trattore, del valore di circa 50mila euro, è stato sequestrato in attesa di restituzione al legittimo proprietario. L’indagato è da considerarsi presunto innocente sino a sentenza definitiva.