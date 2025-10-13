Ostuni, pranzo letterario con l’autore Onofrio Pagone
OSTUNI - Domenica 19 ottobre, presso la Dimora dei Semplici a Ostuni, si terrà un evento letterario unico: un Pranzo con l’Autore con Onofrio Pagone, intervistato dalla giornalista Enrica Simonetti. L’incontro vedrà anche la partecipazione straordinaria di Raffaele Nigro, giornalista e scrittore.
Organizzato da Cristina Maremonti, Presidente del CIF Metropolitano Bari, l’evento offre l’opportunità di conoscere personalmente gli autori e discutere delle loro opere in un’atmosfera conviviale e rilassata.
Posti limitati: è necessario prenotare entro mercoledì 15 ottobre per garantire la partecipazione.
Contatti per prenotazioni: Cristina … / Elena …
Un’occasione imperdibile per gli appassionati di letteratura di condividere esperienze, passioni e scoprire il mondo degli autori da vicino.