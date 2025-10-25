Terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Avellino: paura ma nessun danno segnalato
AVELLINO — Una scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata questa sera alle 21:49 in provincia di Avellino, con epicentro a 1 chilometro a sud-ovest di Montefredane e ipocentro a una profondità di 14,1 chilometri.
Il sisma, di breve durata ma piuttosto intenso, è stato avvertito distintamente in numerosi comuni dell’Irpinia e anche nelle province limitrofe di Benevento e Salerno. Molti residenti, spaventati, si sono riversati in strada dopo aver percepito un boato e un forte movimento del terreno, che ha fatto oscillare mobili, lampadari e finestre.
Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per effettuare verifiche di sicurezza nei comuni più vicini all’epicentro.
La zona dell’Irpinia è storicamente ad alta sismicità, e il ricordo dei terremoti del passato resta vivo tra gli abitanti. Molti utenti hanno segnalato la scossa anche sui social, raccontando momenti di forte paura.
Tags: CRONACA