Terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Avellino: paura ma nessun danno segnalato

Il sisma, di breve durata ma piuttosto intenso, è stato avvertito distintamente in numerosi comuni dell’Irpinia e anche nelle province limitrofe di Benevento e Salerno. Molti residenti, spaventati, si sono riversati in strada dopo aver percepito un boato e un forte movimento del terreno, che ha fatto oscillare mobili, lampadari e finestre.

Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per effettuare verifiche di sicurezza nei comuni più vicini all’epicentro.

La zona dell’Irpinia è storicamente ad alta sismicità, e il ricordo dei terremoti del passato resta vivo tra gli abitanti. Molti utenti hanno segnalato la scossa anche sui social, raccontando momenti di forte paura.