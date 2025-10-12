San Pietro Vernotico, tragedia in casa: morti un anziano di 98 anni e la sua badante

SAN PIETRO VERNOTICO – Tragedia nella serata di oggi in una casa di via Alfredo Bernardo Nobel, dove sono stati trovati senza vita un uomo di 98 anni e la sua badante di 44 anni, di nazionalità rumena. I due corpi sono stati scoperti dai vigili del fuoco e dai carabinieri, allertati da un familiare dell’anziano che, preoccupato per le mancate risposte alle telefonate, ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Quando i sanitari del 118 sono entrati nell’abitazione, per entrambi non c’era ormai più nulla da fare. L’uomo e la donna si trovavano in stanze diverse: nella camera dell’anziano, il letto era parzialmente bruciato, segno di un incendio divampato diverse ore prima.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate proprio in quella stanza, probabilmente a causa di una stufa difettosa o di un corto circuito. Il fuoco avrebbe interessato solo una parte dell’arredamento, ma le esalazioni di fumo potrebbero essere state fatali sia per il 98enne che per la badante, trovata priva di vita in un’altra stanza.

I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza l’abitazione e avviato gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause del rogo e del decesso. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente domestico.

L’intera comunità di San Pietro Vernotico è sotto choc per la tragedia che ha spezzato due vite, in una sera d’autunno che si è trasformata in dramma.