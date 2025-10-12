Italia, vittoria a Tallinn: 3-1 all’Estonia e qualificazione Mondiale ancora viva

Nazionale italiana di calcio fb

Kean, Retegui e Pio Esposito firmano il successo azzurro. La squadra di Gattuso sale a 12 punti nel gruppo I, alle spalle della Norvegia

Missione compiuta per l’Italia di Gennaro Gattuso, che espugna il “Le Coq Arena” di Tallinn superando l’Estonia per 3-1 e rilancia le proprie ambizioni di qualificazione ai Mondiali 2026. Una vittoria importante, arrivata con autorità e carattere, che consente agli Azzurri di mantenere il secondo posto nel gruppo I, a quota 12 punti, dietro alla capolista Norvegia.

Kean apre, Retegui si riscatta

Avvio sprint per gli Azzurri, subito aggressivi e concreti. Dopo appena quattro minuti, Moise Kean trova la rete del vantaggio con un preciso destro in area. L’attaccante della Fiorentina, autore di un ottimo inizio, è però costretto a lasciare il campo poco dopo per un infortunio muscolare, sostituito da Pio Esposito.

Alla mezz’ora, occasione d’oro per il raddoppio: l’arbitro assegna un rigore all’Italia, ma Retegui si fa ipnotizzare da Hein. L’attaccante del Genoa si riscatta però al 38’, siglando il 2-0 con una conclusione potente che non lascia scampo al portiere estone.

Gestione e chiusura del match

Nella ripresa, l’Italia controlla la gara e colpisce ancora al 74’: Pio Esposito, appena ventenne, firma il suo primo gol in Nazionale maggiore con un destro preciso su assist di Cambiaso. Due minuti più tardi l’unica disattenzione azzurra consente a Sappinen di accorciare le distanze (76’), sfruttando un errore in disimpegno di Donnarumma.

L’Estonia prova a rientrare in partita, ma gli uomini di Gattuso gestiscono con ordine fino al triplice fischio, portando a casa tre punti fondamentali.

Le scelte di Gattuso

Il commissario tecnico conferma il 4-4-2, con Kean e Retegui in attacco, e Raspadori largo a sinistra. Solido il centrocampo guidato da Tonali e Barella, mentre la coppia Bastoni-Calafiori convince in difesa. Buoni anche gli ingressi di Cambiaso e Spinazzola nella ripresa, che hanno dato freschezza e profondità al gioco.

Gattuso, a fine gara, ha elogiato il gruppo:

«Sapevamo che vincere oggi era fondamentale. La squadra ha avuto la mentalità giusta, anche nei momenti difficili. Ora dobbiamo continuare con umiltà e fame: la qualificazione è ancora tutta da conquistare».

Il tabellino

ESTONIA–ITALIA 1-3

Marcatori: 4’ Kean (I), 38’ Retegui (I), 74’ Pio Esposito (I), 76’ Sappinen (E).

Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk (62’ Mets), Saliste (46’ Sinyavskiy); Palumets (46’ Schjnning Larsen), Shein (83’ Mustmaa); Kait, Saarma, Soomets; Tamm (62’ Sappinen). Ct: Henn.

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (62’ Cambiaso), Barella (77’ Frattesi), Tonali, Raspadori (62’ Spinazzola); Kean (15’ Esposito), Retegui (78’ Cristante). Ct: Gattuso.

Ammoniti: Barella, Bastoni, Cambiaso (I); Kuusk, Palumets, Peetson, Sinyavskiy (E).

Classifica gruppo I: Norvegia 15, Italia 12, Slovenia 10, Estonia 6, Kazakistan 4, Andorra 1.