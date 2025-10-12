San Severo, muore in moto il medico del 118 Vincenzo Fernando Incoronato
SAN SEVERO – Tragedia sulla strada provinciale per San Paolo di Civitate, dove ieri intorno alle 13 Vincenzo Fernando Incoronato, 64 anni, medico del 118 di San Severo, ha perso la vita in un incidente stradale.
Secondo quanto ricostruito, Incoronato stava rientrando a casa in moto quando ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo di recinzione. I soccorsi, immediatamente intervenuti, non hanno potuto far nulla: il medico è decaduto sul colpo.
Il mondo sanitario e la comunità locale sono sotto shock. Il direttore dell’Asl, Antonio Nigri, ha espresso il proprio cordoglio: «Era una colonna del servizio di emergenza – ha dichiarato – una perdita immensa, umana e professionale».
Vincenzo Fernando Incoronato lascia un vuoto profondo tra colleghi, amici e pazienti, ricordato per il suo impegno instancabile e la dedizione al servizio di emergenza.