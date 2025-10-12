San Severo, muore in moto il medico del 118 Vincenzo Fernando Incoronato

SAN SEVERO – Tragedia sulla, dove ieri intorno alle 13, 64 anni, medico del, ha perso la vita in un incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito, Incoronato stava rientrando a casa in moto quando ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo di recinzione. I soccorsi, immediatamente intervenuti, non hanno potuto far nulla: il medico è decaduto sul colpo.

Il mondo sanitario e la comunità locale sono sotto shock. Il direttore dell’Asl, Antonio Nigri, ha espresso il proprio cordoglio: «Era una colonna del servizio di emergenza – ha dichiarato – una perdita immensa, umana e professionale».

Vincenzo Fernando Incoronato lascia un vuoto profondo tra colleghi, amici e pazienti, ricordato per il suo impegno instancabile e la dedizione al servizio di emergenza.