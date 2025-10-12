Vicenza, travolte due donne sul piazzale della Basilica di Monte Berico

VICENZA – Due donne sono statesul piazzale della, poco dopo essere uscite dalla Messa. L’incidente è avvenuto quando unha perso il controllo del veicolo, che ha sterzato improvvisamente e si è, finendo poi la corsa contro altri due mezzi in sosta.

La più grave delle due vittime è un’80enne, trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo. Intorno alle 11, un’altra donna di 75 anni, rimasta ferita nell’impatto, si è presentata autonomamente in ospedale per ricevere cure.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’automobilista è indagato e le autorità stanno valutando le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.