Premio Panathlon Magna Grecia Taranto 2025, una serata di valori, emozioni e orgoglio sportivo





Successo straordinario al Teatro Fusco per l’edizione 2025. Saluti istituzionali, premi prestigiosi e una macchina organizzativa impeccabile guidata da Giuseppe Stigliano





TARANTO - Il Premio Panathlon Magna Grecia Taranto 2025 ha illuminato il Teatro Fusco con una serata che ha racchiuso tutto il senso più autentico dello sport: passione, etica, condivisione e inclusione. Un evento che ha riscosso un consenso unanime, in un teatro gremito, dove sportivi, istituzioni e cittadini hanno celebrato i valori più nobili dello sport.

Dopo il successo della conferenza stampa di presentazione, anche la cerimonia ufficiale ha confermato la forza e la solidità di un club che, sotto la guida del presidente Giovanni Cristofaro, continua a crescere di anno in anno.





A portare i saluti istituzionali è stato il sindaco di Taranto Piero Bitetti, testimone della vicinanza dell’Amministrazione comunale a una manifestazione che fa onore alla città. Presenti anche rappresentanti del Coni, di Sport e Salute, della Provincia di Taranto e del mondo scolastico e associativo, a sottolineare la rete virtuosa che si è creata intorno al Panathlon.





La direzione artistica e la conduzione di Giuseppe Stigliano hanno dato ritmo e calore a un evento che ha alternato momenti di premiazione, spettacolo e riflessione, sempre con grande eleganza.





Sul palco si sono susseguiti artisti e ospiti che hanno reso ancora più ricca la serata: la voce di Francesca Conte, la classe del soprano Giovanna Taliento accompagnata dal maestro Massimiliano Picuno, l’energia del MC Duo Double Music e la grazia degli allievi di Studio Danza e Art diretti da Venere Turi.





I premi e i protagonisti





Il Premio Panathlon 2025 ha celebrato realtà e personalità che incarnano i valori più alti dello sport.

Tra i premiati, il Mediterraneo Sport Taranto, il G.S. Vigili del Fuoco Martinelli Taranto e l’Associazione Pugilistica Quero-Chiloiro, tre eccellenze del territorio che con dedizione e sacrificio portano avanti la cultura dello sport come strumento educativo e sociale.

La sezione Ori di Taranto ha premiato figure di riferimento come il direttore Mauro Tatulli, Luca Balasco, Gianni Azzaro e Michelangelo Giusti, con un Premio Speciale assegnato al giornalista e conduttore Matteo Schinaia, riconosciuto per il suo costante impegno nella comunicazione sportiva e nella promozione dei valori etici.

Il Premio Ikkos – Atleti di Taranto ha dato spazio al talento e alla determinazione dei giovani, con i riconoscimenti a Claudia Postiglione, Gemma Di Bari e Giovanni De Cesare, esempi di disciplina, forza e passione che portano in alto il nome di Taranto.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato al Lions Club Taranto Host, rappresentato dal presidente Luciano Ciussi, che ha consegnato i propri premi a Eugenio Maluberti, Michele Colavito ed Egidio L’Ingesso, testimoni di uno sport che unisce competitività e inclusione.

Super ospite della manifestazione lo showman Franco Cosa, reduce dai successi di The Voice Senior.

La serata si è conclusa con il Premio Panathlon Speciale, conferito al Palio di Taranto e ritirato dal presidente Francesco Simonetti, con la partecipazione del governatore dell’Area 8 Ludovico Malorgio, del presidente del Panathlon Taranto Principato Antonio Vozza e del vicegovernatore Gennaro Esposito, che ha sancito lo scambio dei gagliardetti tra club.





Dietro le quinte di un successo





A rendere perfetta la macchina organizzativa è stato un gruppo di lavoro coeso e appassionato.

L’accoglienza è stata curata da Rosa D’Amato e Carlo Simeone, insieme ai volontari dell’ITS Alberghiero Mediterraneo di Manduria.

La direzione sala ha visto impegnati Vincenzo Adduci e Luca Augenti, affiancati dalle hostess Federica Orlando, Pamela Genga, Ester Carriero e Desirée De Biasio, mentre il coordinamento tecnico del palco è stato affidato ad Angelo Mastrangelo.

Le premiazioni sono state seguite con grande professionalità da Vittorio Casale e Tania Convertini, e la coreografia firmata da Venere Turi ha donato alla serata un tocco di grazia e armonia.

A conclusione della cerimonia, le parole del presidente Giovanni Cristofaro hanno sintetizzato lo spirito del Premio:

“Siamo orgogliosi di questo risultato e della straordinaria partecipazione. Il Premio Panathlon vuole valorizzare chi, ogni giorno, incarna i veri principi dello sport: rispetto, passione, impegno e solidarietà. Dietro ogni riconoscimento c’è un grande lavoro di squadra, e questa edizione dimostra che Taranto sa essere capitale dei valori sportivi.”

Un messaggio forte, che ha idealmente chiuso una serata in cui lo sport è tornato ad essere, prima di tutto, una scuola di vita e un linguaggio universale di comunità.