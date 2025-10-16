Scuola itinerante, 'Sport Senza Confini' approda a Lecce



Il Campo Montefusco - CONI Ospiterà la dodicesima tappa del 2025 del progetto organizzato dalla FISPES con il sostegno di Fondazione Conad ETS e di Procter & Gamble Italia





LECCE - Il 18 e 19 ottobre, Lecce ospiterà il progetto "Sport Senza Confini" con un evento dedicato ai ragazzi under 14 con disabilità. La dodicesima tappa del 2025 di questo percorso itinerante promosso dalla FISPES in collaborazione con Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia si terrà presso il Campo Montefusco - CONI, dove i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte ad attività ludico-sportive che ne favoriranno l’inclusione e la socializzazione. I tecnici FISPES guideranno gli atleti in esercizi che stimolano l’espressione individuale, aiutandoli a scoprire discipline sportive che rispecchiano le loro abilità e passioni. Dopo il successo delle 11 tappe precedenti, il programma continua il suo percorso in Italia, coinvolgendo sempre più giovani in un’esperienza di sport e inclusione.





Questo il programma dettagliato del raduno di "Sport Senza Confini"





Sabato 18 ottobre





ore 15:15 ingresso in campo e saluti istituzionali

ore 16:00 inizio 1^ sessione di attività

ore 18:00 fine attività

ore 20:00 cena presso Hotel





Domenica 19 ottobre





ore 10:00 ingresso in campo e inizio sessione di attività

ore 12:00 fine attività

ore 13:00 pranzo

ore 14:00 fine raduno





L’organizzazione della dodicesima tappa del 2025 del progetto "Sport Senza Confini" è possibile grazie al patrocinio del Comune di Lecce e al supporto del CIP Puglia, della Federazione FISH e la UICI sede della Puglia.





Il progetto "Sport Senza Confini"





"Sport Senza Confini" è dedicato ad atleti con disabilità tra i 5 e i 14 anni e si propone di consolidare l'integrazione dei bambini e dei giovani all'interno di un gruppo, attraverso un coinvolgente percorso di attività ludico-motorie, propedeutico alla scelta di una disciplina sportiva tramite cui mettere a frutto le proprie abilità. Ogni incontro, infatti, offre l’occasione di praticare sport all'interno di un gruppo di ragazzi con e senza disabilità e di mettersi alla prova in varie discipline paralimpiche, esplorando le proprie capacità in un ambiente che stimola la socializzazione e l’inclusione.

Il progetto, nato nel 2024 con oltre 120 partecipazioni, amplia l’impegno della "Scuola Itinerante" nazionale della FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali grazie al supporto di Fondazione Conad ETS - ente del terzo settore impegnato per il bene comune e il supporto alle comunità, istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione - e di Procter & Gamble Italia - l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Head&Shoulders, Oral-B, Pantene, Swiffer, ZzzQuil – che con il programma di cittadinanza d’impresa "P&G per l’Italia" sta realizzando azioni tangibili per promuovere l'accesso allo sport dei ragazzi con disabilità.

Se nel 2024 "Sport Senza Confini" aveva coinvolto sei regioni italiane per un totale di undici incontri, il progetto prevede per quest’anno un percorso itinerante in quindici tappe dislocate in dodici regioni. Con il supporto delle realtà del territorio, ad ogni tappa lo staff tecnico della FISPES coinvolgerà per tutto un finesettimana decine di giovani atleti in percorsi specifici, volti a valorizzare ciascun partecipante e a sensibilizzare al rispetto delle diversità, il tutto all’insegna del divertimento.

«La Federazione è entusiasta di portare avanti per il secondo anno consecutivo il progetto Sport Senza Confini, a fianco di due partner di grande valore come Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia. La scuola itinerante rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare il complesso processo di coinvolgimento delle famiglie di bambini con disabilità, che mira al superamento delle barriere psicologiche sostenendo una vision inclusiva e mostrando loro come l’attività sportiva presenti caratteri di eterogeneità e come la sua pratica sia accessibile a tutti». Le parole del Presidente della FISPES Mariano Salvatore.

«Lo sport è un potente strumento di crescita, sviluppo personale e integrazione, e, nell’ambito del programma "P&G per l’Italia", stiamo lavorando per contribuire a favorirne l’accessibilità da parte di tutti e rendere così il nostro Paese più unito e inclusivo. Per questo, siamo orgogliosi del successo della prima edizione di "Sport Senza Confini" e felici di proseguire il percorso accanto a FISPES e Fondazione Conad ETS per coinvolgere ancora più giovani sul territorio, offrendo loro un’importante occasione di socializzazione e di scoperta delle proprie potenzialità in un ambiente accogliente e motivante» ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia.

«Crediamo fermamente nello sport come straordinario strumento di aggregazione, in grado di trasmettere alle nuove generazioni i valori fondamentali della socialità e dell’inclusione. Questi principi sono il cuore del lavoro quotidiano delle nostre Cooperative e dei Soci sul territorio, che operano in stretta sinergia con le comunità locali nel rispondere alle esigenze del territorio e nel sostenere progetti inclusivi, come Conad Adriatico qui a Lecce. Siamo davvero orgogliosi di supportare anche quest'anno i raduni nazionali della Scuola Itinerante di Fispes: un’iniziativa che incarna i valori più nobili dello sport, coinvolgendo bambini e ragazzi in situazioni di fragilità in attività entusiasmanti e trasmettendo loro un forte messaggio di incoraggiamento e speranza» ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale e Direttrice di Fondazione Conad ETS.