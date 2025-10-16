Bari ospita il Nazra Palestine Short Film Festival dal 19 al 29 ottobre

BARI - Dal 19 al 29 ottobre 2025 Bari sarà tappa pugliese del, un percorso culturale che attraversa, tra proiezioni, incontri, dibattiti, arte e cucina. Il festival, indipendente e collettivo, nasce per dare voce alle storie della Palestina e celebrare la resistenza culturale e sociale del popolo palestinese.

Cinema, arte e memoria condivisa

Fondato nel 2017, Nazra racconta la Palestina attraverso il cinema e l’arte, proponendo opere che spaziano dalla vita nei territori occupati alla diaspora, fino alle storie di resistenza quotidiana. La manifestazione integra proiezioni con musica, fumetto, performance e laboratori culturali, creando una rete diffusa di artisti e attivisti.

Programma a Bari





Edizione 2025 dedicata a Gaza Il festival rende omaggio a Gaza, alle vittime dei bombardamenti e in particolare a Hind Rajab, bambina uccisa nel 2024 insieme alla sua famiglia. Nazra 2025 riflette su libertà, giustizia e memoria, ispirandosi al poeta palestinese Refaat Alareer: “If I must die, let it bring hope, let it be a tale.” Organizzazione e rete culturale

La tappa barese è curata da Associazione culturale Spine, La Scatola Blu, Armata Brancaleone, Fridays For Future Bari, Chiosco Mimmo Bucci e Spazio 17, in collaborazione con S/murare il Mediterraneo, Cinema Splendor e Officina degli Esordi. Il festival è promosso dal Progetto REC – Ricerca e Cultura in Palestina, in partnership con ACS ONG, Fondazione Vittorio Arrigoni, Festival Ciné-Palestine e Centro di Scambio Culturale VIK. Per informazioni e aggiornamenti:

Sito: www.nazrafilmfestival.com

Social: @nazra_palestine_film_festival, @nazra_filmfestival_bari, @progettorec.palestina

Ufficio stampa: press@nazrafilmfestival.com





19 ottobre, ore 11.00 – Giardino Mimmo Bucci e Lo Stabile: inaugurazione, cucina palestinese e anteprima selezione ufficiale.20 ottobre, ore 20.30 – Officina degli Esordi: proiezione selezione ufficiale.21 ottobre, ore 17.00 – Università di Bari, Sala Don Tonino Bello: proiezione selezione ufficiale.23 ottobre, ore 18.30 – Spine Bookstore: incontro su “Naji al-Ali: l’arte di resistenza del vignettista palestinese” con omaggio a Handala.26 ottobre, ore 10.30 – Cinema Splendor: proiezione selezione ufficiale.29 ottobre, ore 19.00 – Spazio 17: proiezione “Dai parti alle piazze” e incontro con CALP Genova e Movimento Studenti Palestinesi in Italia.