Serie B, Reggiana-Bari 3-1: biancorossi sconfitti al “Mapei Stadium”
FRANCESCO LOIACONO – Il Bari cede 3-1 alla Reggiana nell’ottava giornata di andata della Serie B, in un match giocato al “Mapei Stadium”. Nonostante il vantaggio iniziale dei pugliesi, la squadra di casa ribalta il risultato approfittando anche della superiorità numerica nel secondo tempo.
Nel primo tempo, al 9’ Partipilo sfiora la rete, seguito al 24’ da Meroni che va vicino al gol. Al 36’ è Moncini dei biancorossi a sfiorare la rete, ma al 41’ il Bari passa in vantaggio con Moncini, che realizza al volo di destro su cross di Dickmann. La gioia dura poco: al 45’ la Reggiana pareggia con Tavsan, girata di sinistro su assist di Marras.
Nel secondo tempo, al 3’ Girma della Reggiana sfiora il vantaggio, mentre all’11’ il Bari resta in dieci uomini: Nikolau viene espulso per un brutto fallo su Girma, confermato dal Var. Al 25’ la Reggiana passa in vantaggio con Bozzolan, bravo a concludere di destro. Al 35’ Lambourde firma il 3-1 con un sinistro da fuori area, chiudendo di fatto la partita. Allo scadere, al 93’, Maggiore del Bari fallisce una buona occasione per accorciare le distanze.
Con questa sconfitta, il Bari rimane in difficoltà in classifica. La prossima sfida, valida per la nona giornata di Serie B, vedrà i biancorossi affrontare il Mantova domenica 26 ottobre alle 17:15 al “San Nicola”.