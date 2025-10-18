Serie A, Lecce-Sassuolo 0-0: tante occasioni ma nessuna rete al “Via del Mare”
FRANCESCO LOIACONO – Termina senza reti l’incontro tra Lecce e Sassuolo valido per la settima giornata di andata della Serie A, disputato al “Via del Mare”. Una partita equilibrata, con diverse occasioni da entrambe le parti, ma senza che nessuna delle due squadre riuscisse a sbloccare il risultato.
Nel primo tempo, al 3’ Ramadani del Lecce va vicino al gol, seguito al 13’ da un’occasione di Danilo Veiga sempre per i salentini. Al 17’ Laurientè per il Sassuolo calcia di destro senza inquadrare la porta. Al 31’ Pierotti di testa non riesce a finalizzare per il Lecce, mentre al 37’ Stulic sfiora la rete senza concretizzare.
Nel secondo tempo, al 18’, Berardi del Sassuolo fallisce una buona opportunità, mentre al 24’ Berisha del Lecce sfiora il gol. Al 31’ Helgason dei pugliesi tenta ancora senza successo.
Con questo risultato, il Lecce resta quattordicesimo in classifica con 6 punti, mentre il Sassuolo si porta al sesto posto con 10 punti, in coabitazione con Atalanta e Bologna.
Il match evidenzia le difficoltà delle due squadre nel finalizzare le occasioni e lascia entrambe con il rammarico di non aver concretizzato quanto creato sul campo.