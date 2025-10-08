Serie A, Lecce: Pierret torna in gruppo dopo l’infortunio, possibile rientro contro il Sassuolo
FRANCESCO LOIACONO - Buone notizie in casa Lecce: il centrocampista francese Balthazar Pierret è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo lo stop per infortunio. Il giocatore si era fermato a causa di uno stiramento alla gamba destra rimediato nella prima giornata di campionato contro il Genoa al “Luigi Ferraris”, match terminato 0-0.
A causa del problema muscolare, Pierret aveva saltato cinque partite consecutive — contro Milan, Atalanta, Cagliari, Bologna e Parma — ma ora sembra pronto a tornare a disposizione di Eusebio Di Francesco.
Il centrocampista ha ripreso ad allenarsi regolarmente ieri e approfitterà della sosta del campionato dell’11 e 12 ottobre per ritrovare la migliore condizione fisica. Se il recupero proseguirà senza intoppi, Pierret potrebbe tornare tra i convocati sabato 18 ottobre, quando il Lecce affronterà il Sassuolo al “Via del Mare” nella settima giornata di Serie A.
Sarà poi l’allenatore Di Francesco a decidere se schierarlo dal primo minuto o se inserirlo a gara in corso.
L’obiettivo dei giallorossi resta quello di raggiungere una salvezza tranquilla, e il ritorno di Pierret potrà offrire nuove soluzioni in mezzo al campo per le prossime sfide.