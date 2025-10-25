🔴 Bitonto, ferito a un piede in un presunto agguato: 39enne in ospedale dopo 24 ore

BARI – Si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari con una ferita d’arma da fuoco al piede, raccontando di essere scampato a un agguato avvenuto 24 ore prima sotto casa, a Bitonto. Protagonista della vicenda un uomo di 39 anni, originario della città e con precedenti penali.

Secondo quanto riferito ai sanitari e successivamente alla Polizia, il ferimento sarebbe avvenuto la sera precedente, quando due individui incappucciati lo avrebbero raggiunto per strada e avrebbero aperto il fuoco. L’uomo sarebbe riuscito a mettersi in salvo, ma solo un giorno dopo ha deciso di recarsi in ospedale per farsi medicare.

Gli agenti del Commissariato di Bitonto hanno avviato le indagini per verificare la versione fornita dal 39enne e chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili, anche attraverso l’analisi di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’uomo è stato ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico: le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.