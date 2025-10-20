Bari, tragedia in moto: perde la vita il 22enne Alessandro Del Core

BARI – È, 22 anni, il giovane tragicamente deceduto ieri sera in un incidente stradale in, nel quartieredi Bari.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava il giovane si sarebbe schiantata contro un’auto che, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta. La caduta del centauro lo ha fatto urtare contro un cartellone pubblicitario, provocando la morte sul colpo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e le Forze dell’Ordine, ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

Alessandro frequentava una scuola serale per conseguire il diploma. La comunità locale è profondamente scossa dalla tragedia, che ricorda ancora una volta i rischi legati alla circolazione stradale.