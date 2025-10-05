Shanghai, Sinner costretto al ritiro per crampi contro Griekspoor

janniksin ig

SHANGHAI - Momenti di grande difficoltà perdurante il match contro l’olandesea Shanghai. L’azzurro ha dovuto abbandonare il campo sul punteggio dia causa di crampi alla gamba destra.

Secondo quanto riportato, Sinner ha iniziato ad accusare fastidi verso la fine del secondo set. Dopo un buon avvio nel terzo set, nel quarto game ha cominciato a zoppicare vistosamente, colpendo quasi esclusivamente da fermo. Per regolamento, i crampi non possono essere trattati come infortunio di gioco: l’intervento è consentito solo durante i cambi di campo e per il tempo canonico di un minuto. Il trattamento del fisioterapista, pur tempestivo, non è stato sufficiente, e Sinner, impossibilitato a continuare, ha annunciato il ritiro a Griekspoor.

Le condizioni climatiche estreme a Shanghai, con un tasso di umidità tra l’85% e il 90%, potrebbero aver accelerato la disidratazione, favorendo l’insorgere dei crampi.

Recupero e prossimi impegni

Sinner avrà ora una settimana di riposo per recuperare al meglio. Il calendario prevede:

15-18 ottobre : esibizione a Riad

20 ottobre : rientro nel circuito con il torneo 500 di Vienna

27 ottobre : Masters 1000 di Parigi

9 novembre: ATP Finals di Torino

Il campione azzurro non ha ancora confermato la partecipazione alle finali di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre.