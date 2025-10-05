Bari, auto finisce sui binari a Santo Spirito: traffico ferroviario bloccato per oltre un’ora

BARI - Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 5 ottobre alla stazione ferroviaria dia Bari. Un pensionato di 42 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria autovettura, terminando la corsadella stazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Ferroviaria per rimuovere il veicolo rimasto incastrato. Fortunatamente, non risultano feriti.

A causa dell’incidente, il traffico ferroviario lungo la linea Foggia-Bari è rimasto bloccato per oltre un’ora, con conseguenti ritardi e disagi per i pendolari. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’episodio.