Bari, auto finisce sui binari a Santo Spirito: traffico ferroviario bloccato per oltre un’ora
BARI - Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 5 ottobre alla stazione ferroviaria di Santo Spirito a Bari. Un pensionato di 42 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria autovettura, terminando la corsa sui binari della stazione.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Ferroviaria per rimuovere il veicolo rimasto incastrato. Fortunatamente, non risultano feriti.
A causa dell’incidente, il traffico ferroviario lungo la linea Foggia-Bari è rimasto bloccato per oltre un’ora, con conseguenti ritardi e disagi per i pendolari. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’episodio.
Tags: Bari CRONACA LOCALE Trasporti