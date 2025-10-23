Si chiude con successo CiBari 2025: Bari capitale della sana alimentazione

BARI – Si è conclusa mercoledì 22 ottobre la terza edizione di, evento dedicato al cibo funzionale, alla dieta mediterranea e all’innovazione alimentare, che ha candidato la Puglia come punto di riferimento nazionale per l’alimentazione sana e sostenibile.

“Siamo molto contenti che finalmente la città si sia accorta di noi”, dichiara la professoressa Filomena Corbo, coordinatrice del Centro Interdipartimentale “Cibo in Salute” UniBa e promotrice della manifestazione. “CiBari 2025 ha visto settanta relatori, più di mille partecipanti, e numerose classi di studenti delle scuole superiori coinvolti in questi tre giorni”.

La manifestazione si è distinta per il suo carattere multidisciplinare e per la varietà del pubblico, con cooking-show dedicati a menù antinfiammatori per la fertilità, piatti per sportivi, laboratori ludici per bambini e approfondimenti scientifici per professionisti della salute. “Abbiamo incrociato le esigenze di target differenti, e il riscontro è stato entusiasmante”, aggiunge la professoressa Corbo.

Tra i momenti più suggestivi, la tavola rotonda “Il futuro scorre come l’olio”, moderata dalla professoressa Maria Lisa Clodoveo, ha celebrato gli oli EVO pugliesi e il pane di Altamura Dop, con degustazioni sotto le stelle e la partecipazione di produttori e frantoiani.

Spazio Murat, piazza del Ferrarese e l’Ex Mercato del Pesce hanno ospitato conferenze, talk divulgativi, mostre, spettacoli e competizioni culinarie, promuovendo consapevolezza e cultura alimentare. L’iniziativa ha visto la collaborazione dell’Università di Bari, della Regione Puglia, del Comune di Bari, dell’Accademia di Belle Arti e di numerosi enti e associazioni.

Tra i momenti più “ludici”, Daniele Di Fronzo, co-organizzatore di CiBari, ha guidato laboratori per bambini, format dedicati agli sportivi e l’evento “Menù della cicogna” per donne in dolce attesa, con l’obiettivo di mostrare che un’alimentazione sana può ridurre l’uso di farmaci.

Durante CiBari 2025 lo chef Antonio Bufi ha presentato il piatto candidato alla De.Co.Sal. (Denominazione Comunale Salutistica) per Bari: le tradizionali orecchiette con cime di rape.

Con oltre mille partecipanti, centinaia di studenti e decine di esperti intervenuti, CiBari 2025 conferma Bari come capitale nazionale della sana alimentazione, puntando a una prossima edizione ancora più ricca di iniziative.