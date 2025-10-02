Sindaco di Bari chiede rassicurazioni sui cittadini a bordo della Global Sumud Flotilla
BARI - Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha scritto al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per ricevere informazioni sulle condizioni dei tre cittadini baresi – Francesca Amoruso, Lorenzo D’Agostino e Antonio La Piccirella – presenti a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e attualmente sotto la responsabilità delle autorità israeliane.
“Siamo profondamente preoccupati per i nostri concittadini impegnati in una spedizione di carattere umanitario e solidale – ha dichiarato Leccese –. Chiediamo al Governo e alle autorità diplomatiche informazioni chiare e dettagliate sulle loro condizioni, confidando nella collaborazione di tutte le istituzioni per garantire la loro tutela e sicurezza”.
Il sindaco ha sottolineato l’importanza di mettere da parte polemiche e lavorare uniti davanti a una vicenda così delicata.
