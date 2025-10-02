Sindaco di Bari chiede rassicurazioni sui cittadini a bordo della Global Sumud Flotilla

BARI - Il, ha scritto al, per ricevere informazioni sulle condizioni dei tre cittadini baresi –– presenti a bordo delle imbarcazioni dellae attualmente sotto la responsabilità delle autorità israeliane.

“Siamo profondamente preoccupati per i nostri concittadini impegnati in una spedizione di carattere umanitario e solidale – ha dichiarato Leccese –. Chiediamo al Governo e alle autorità diplomatiche informazioni chiare e dettagliate sulle loro condizioni, confidando nella collaborazione di tutte le istituzioni per garantire la loro tutela e sicurezza”.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di mettere da parte polemiche e lavorare uniti davanti a una vicenda così delicata.