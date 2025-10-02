Maltempo in arrivo: allerta gialla in tutta la Puglia per vento e temporali

BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo per la Puglia a partire dalle. L’avviso riguarda sia il rischio idrogeologico per temporali sia il rischio vento e sarà valido fino a domani.

Secondo le previsioni, nelle prossime ore la nostra regione sarà interessata da precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sul centro-sud della Puglia con accumuli fino a valori localmente moderati. Sui restanti settori sono attesi fenomeni più isolati ma comunque possibili.

I temporali potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini frequenti, grandinate e raffiche di vento.

Il quadro è aggravato dall’ingresso di venti molto sostenuti dai quadranti settentrionali: sono previste raffiche di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto sul versante adriatico.

Livelli di allerta

Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali : dalle 20 del 2 ottobre per le successive 18 ore su tutta la regione.

Allerta gialla per vento: dalle 20 del 2 ottobre per le successive 24 ore.

La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti, di limitare le uscite non necessarie e di evitare zone esposte a forte vento, come litorali e aree alberate.

Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso solo nel fine settimana.