Mola di Bari: al Teatro Westerhout il concerto del Duo Allegrini-Costantini per la stagione “Mola e una notte”

MOLA DI BARI – Prosegue la stagione “Mola e una notte” con un appuntamento dedicato alla grande musica da camera. Venerdì 24 ottobre, alle ore 20.30 (porte aperte dalle 20.00), il Teatro Westerhout di Mola di Bari ospiterà il concerto del Duo Andrea Allegrini e Ilaria Costantini al pianoforte a quattro mani.

Il duo presenterà un programma dal titolo “Dalle Variazioni ai Canti dal Mondo”, che attraversa la musica dal tardo Settecento ai primi del Novecento, guidando il pubblico in un viaggio ricco di emozioni e capolavori. Particolare attenzione sarà dedicata alle compositrici donne, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare il loro contributo spesso trascurato nella storia della musica.

L’evento è organizzato da Labs, sede di Mola, nell’ambito del progetto regionale “Futura – La Puglia per la parità”, terza edizione, con l’iniziativa “Storie in aria: le donne e la musica che le racconta”, volta all’empowerment femminile nella società.

Il concerto rappresenta un’occasione per vivere una serata all’insegna della cultura e della bellezza, sostenendo al contempo un messaggio sociale di grande attualità. Biglietto unico 5 euro.

Info e prenotazioni: labsmolfetta@gmail.com – +39 347 290 2531