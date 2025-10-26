Oria 25 ottobre 2025: 'Open Day Generation Academy' ed intervista video all'attore David Israel Agranov
ORIA (BR) - Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:30, in Via Annibale M. Di Francia n°32 ad Oria, si é tenuto l'Open Day della Generation Academy. Sono stati presentati i corsi di sceneggiatura, recitazione, dizione e altri. Padrino dell'Open Day l'attore David Israel Agranov.
Intervista all'attore DAVID ISRAEL AGRANOV accompagnato dalla traduttrice DONATA CARAMIA. Intervista a cura di NICO LORUSSO. Riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.
Tags: Brindisi Eventi Intervista Puglia Video