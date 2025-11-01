Bari, il sindaco Leccese premia Davide Spadafora, argento agli Europei di pattinaggio artistico

BARI – Questo pomeriggio, a Palazzo di Città, il Sindaco Vito Leccese ha consegnato una targa di riconoscimento al giovane atleta Davide Spadafora, dell’ASD Christal di Noicattaro, per lo straordinario risultato ottenuto agli Europei di pattinaggio inline, dove ha conquistato la medaglia d’argento e il titolo di vice campione d’Europa.Presenti alla cerimonia l’Assessore alla Pubblica Istruzione Avv. Vito Lacoppola e il Consigliere comunale di Noicattaro Massimiliano Antenore, promotore dell’iniziativa, che ha proposto la premiazione al Sindaco Leccese e all’Assessore Lacoppola, i quali hanno accolto con entusiasmo la proposta, riconoscendo il valore sportivo e umano del giovane atleta.La stagione 2025 di Davide è iniziata con il primo posto alla tappa nazionale di Bergamo, proseguita con il secondo posto ai Campionati Italiani di Novara, che gli ha aperto le porte della Nazionale Italiana. Agli Europei di Trieste, Spadafora ha confermato il suo talento, salendo sul podio alle spalle dello spagnolo e davanti al rappresentante polacco.Il Sindaco Leccese ha ricordato “il valore educativo dello sport, riconosciuto anche dalla nostra Costituzione, quale strumento di inclusione, crescita e formazione civica delle giovani generazioni”, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere i valori sportivi sul territorio metropolitano.L’Assessore Lacoppola, nel suo intervento, ha espresso “profondo orgoglio per il risultato ottenuto da Davide, esempio virtuoso di come la passione, la disciplina e la dedizione possano condurre a traguardi di livello europeo”. Ha poi aggiunto: “Lo sport rappresenta un ponte tra la scuola e la vita, un luogo dove si imparano il rispetto, la lealtà e la fatica. È dovere delle istituzioni valorizzare chi, come Davide, incarna questi valori e diventa modello positivo per i coetanei”.Il Consigliere Antenore ha ringraziato il Sindaco e l’Assessore per la sensibilità dimostrata, sottolineando come “lo sport rappresenti un’occasione di crescita, socialità e impegno, capace di unire le comunità e valorizzare i nostri giovani talenti”. Ha poi rivolto un plauso all’ASD Christal di Noicattaro e alla preparatrice Ivana Accettura, “per l’instancabile lavoro svolto in tanti anni nella formazione di ragazzi che danno lustro al nostro territorio”.Un riconoscimento che onora Davide Spadafora e rende orgogliosa l’intera comunità Nojana.