“Sotto il segno della Puglia”: Loredana Lafortuna presenta il suo saggio alle Vecchie Segherie Mastrototaro

BISCEGLIE - Martedì 7 ottobre, alle ore 19, alle Vecchie Segherie Mastrototaro, l’autrice Loredana Lafortuna presenterà il suo libro Sotto il segno della Puglia. Tra simboli e design (Progedit), nell’incontro organizzato con The Puglieser. A dialogare con la scrittrice sarà la libraia Viviana Peloso, mentre Luigi Cascella, coordinatore del progetto The Puglieser, interverrà durante la serata.

Il saggio esplora come i simboli tradizionali pugliesi – dai merletti alle luminarie, dai cesti intrecciati alle ceramiche – siano diventati icone globali nel design e nella moda, portando con sé significati culturali e identitari. Lafortuna, con approccio sociosemiotico, analizza l’evoluzione dell’immaginario pugliese, mostrando come la regione possa proporsi come laboratorio creativo e fonte di innovazione culturale.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere su come i segni della Puglia continuino a parlare, oggi, attraverso linguaggi nuovi e inediti.