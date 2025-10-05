“Sotto il segno della Puglia”: Loredana Lafortuna presenta il suo saggio alle Vecchie Segherie Mastrototaro
Il saggio esplora come i simboli tradizionali pugliesi – dai merletti alle luminarie, dai cesti intrecciati alle ceramiche – siano diventati icone globali nel design e nella moda, portando con sé significati culturali e identitari. Lafortuna, con approccio sociosemiotico, analizza l’evoluzione dell’immaginario pugliese, mostrando come la regione possa proporsi come laboratorio creativo e fonte di innovazione culturale.
L’incontro sarà un’occasione per riflettere su come i segni della Puglia continuino a parlare, oggi, attraverso linguaggi nuovi e inediti.
