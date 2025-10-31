Spazio Murat inaugura “INA-Casa Via del Mare”: performance di parola tra gesto e architettura

ph_Samuel Vincenti

BARI – Si è inaugurata ieri ala mostra, a cura di(Laura Perrone e Luca Coclite). Il progetto propone una riflessione critica sull’eredità del, uno dei più significativi interventi di edilizia residenziale pubblica del secondo dopoguerra, ponendo attenzione sia alla conservazione degli edifici sia all’integrazione di nuovi elementi progettuali capaci di favorire relazioni e costruzione di comunità.

La mostra sarà visitabile fino al 23 novembre 2025, con aperture straordinarie sabato e domenica 1 e 2 novembre (ore 12.00–20.00), domenica 16 e 23 novembre (ore 9.30–18.00).

L’inaugurazione si è aperta con l’introduzione dei curatori, seguita da una visita guidata. Il percorso espositivo esplora le nozioni di abitare, domesticità e memoria, coinvolgendo artisti e esperti provenienti da ambiti differenti, accomunati dall’interesse per le relazioni tra corpo, architettura e linguaggio.

Spazio Murat, con questa mostra, conferma il suo ruolo di hub culturale e artistico della città, favorendo l’incontro tra arte contemporanea, architettura e territorio. «La nostra programmazione 2025 pone un accento particolare sul tema del paesaggio, inteso come elemento vivo e mutevole da esplorare attraverso linguaggi diversi», spiega la responsabile di Spazio Murat, Giusy Ottonelli. «Questa mostra è un laboratorio di sguardi e un esercizio di riappropriazione dello spazio e del tempo, dove la forma architettonica si fa linguaggio e la comunità torna ad abitare il senso stesso del costruire».

I curatori di studioconcreto, Laura Perrone e Luca Coclite, sottolineano come l’intervento nello storico quartiere INA-Casa di Via del Mare a Lecce abbia rappresentato «un’ottima occasione progettuale e culturale», dando vita al progetto Performance di parola tra gesto e architettura, un ciclo di azioni performative concepite come strumenti pedagogici da attivare nello spazio pubblico. L’approccio di studioconcreto mira a ripensare l’attivazione urbana come pratica culturale e relazionale, capace di generare partecipazione, esperienza collettiva e interazione diretta.

Il percorso espositivo

La mostra si configura come dispositivo di ricerca multidisciplinare che studioconcreto porta avanti dal 2018. Il percorso presenta testi, materiali d’archivio e opere di artisti, con un focus sul progetto “performance di parola tra gesto e architettura”, che include contributi di:

Gianfranco Baruchello

Chiara Camoni

Giuseppe De Mattia

Claire Fontaine

Regista Damiano Damiani

Fotografo Guido Guidi

Dancemaker Cristina Kristal Rizzo



