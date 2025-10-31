TEDx Bari 2025: “Strati” è il tema dell’edizione al Teatro Piccinni

BARI – Torna l’appuntamento con: il prossimo, al, si terrà l’edizione 2025 della conferenza-spettacolo, che quest’anno avrà come tema

Scienza, economia, filosofia, arte e innovazione saranno declinate attraverso il concetto di strati: non solo livelli sovrapposti, ma memorie che si sedimentano, segni che affiorano e domande che chiedono di essere ascoltate. L’evento vedrà la partecipazione di speaker di grande valore e numerosi ospiti, promettendo una serata di sicuro interesse. La conferenza è già sold out.

L’appuntamento con la stampa è fissato per lunedì 3 novembre 2025 alle ore 11, a Palazzo di Città di Bari. Interverranno il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessore alle Culture Paola Romano, il Rettore di UniBa Roberto Bellotti, il presidente della Fondazione ITS Academy Mobilità Silvio Busico, l’autore e regista Fabiano Marti, il direttore artistico Cesare De Virgilio Suglia e Nicole Laforgia dell’associazione Cuamm – Medici con l’Africa.

TEDx Bari conferma così la propria vocazione a essere un punto di incontro tra idee, creatività e innovazione, offrendo al pubblico occasioni di riflessione su temi attuali e trasversali, in un dialogo tra cultura, scienza e società.