Spinazzola, arrestato 34enne per produzione e traffico di droga: sequestrati oltre 640 grammi di stupefacenti e oltre mille euro in contanti

SPINAZZOLA – Un’operazione congiunta dei Carabinieri della Stazione di Spinazzola, della Sezione Operativa della Compagnia di Andria e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ha portato all’arresto in flagranza di un 34enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto gravemente indiziato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 3,67 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, 4,84 grammi di hashish e 640 grammi di marijuana nascosti nella cantina dell’abitazione. Trovati e sequestrati anche 1.115 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, insieme a vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altre attività di spaccio nella zona.

Si ricorda che, fino a sentenza definitiva, per l’indagato vige la presunzione di innocenza.